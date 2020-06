Jackpot 25.06.2020

3-Fach und Doppeljackpot gleichzeitig!

Für den richtigen Sechser ist nun ein Dreifachjackpot angelaufen, doch auch am Rang des Fünfers mit Zusatzzahl ist bereits das zweite Mal kein Gewinner gefunden worden.

Damit gibt es beim Lotto 6 aus 45 in Österreich nun einen Dreifachjackpot für den richtigen Sechser im Lotto und dazu gleichzeitig auch einen Doppeljackpot für den richtigen Fünfer mit Zusatzzahl. Wir wünschen viel Erfolg bei der spannenden Ziehung am Sonntag!

