Jackpot 06.08.2020

Doppeljackpot nach 30er-Serie

Die gleich fünf Dreißiger-Zahlen, die zuletzt im richtigen Sechser gewesen wären, hat niemand getippt. Der 3er dazu komplettierte die 3-Fixierung.

Und so gibt es am Sonntag einen Doppeljackpot, der 1,5 Mio. zusätzlich in den ersten Gewinnrang spült. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg im Spiel um 2,5 Mio. Euro in Lotto 6 aus 45 in Österreich und uns Zahlen, die etwas mehr zwischen 1 und 45 verstreut sind...

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Jacpot #Lotto #Österreich







Auch interessant!

4fach-Jackpot geknackt

Der Jackpot brachte dem einzigen richtigen Sechser immerhin über fünf Mio. Euro ein!...



3-Fach und Doppeljackpot gleichzeitig!

Für den richtigen Sechser ist nun ein Dreifachjackpot angelaufen, doch auch am Rang des Fünfers mit Zusat...



Doppel-Jackpot am Sonntag

Beim Lotto 6 aus 45 gab es zum Ende des Mai nocheinmal keinen Secher, der Doppeljackpot wartet mit 2,4 Mi...



7,5 Mio. Euro im 6er-Lotto-Jackpot

Bei Lotto 6 aus 45 in Österreich gab es auch gestern keinen richtigen Sechser und damit geht es mit einem...