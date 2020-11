Aktuell 06.11.2020

Nächste Bonus-Ziehung am Freitag 13.

Eine Ziehung abseits der Regel gibt es wieder am Freitag, den 13. nächste Woche. Eine Million Euro zusätzlich wird dabei ausgespielt.

Zwischen der Mittwoch- und Sonntag-Ziehung wird am Freitag, 13.11.2020 eine Sonderziehung von Lotto 6 aus 45 abgehalten. Um es spannender zu machen wird dabei einer der Spieler gelost, der zusätzlich zum normalen Gewinnergebnis eine Million Euro erhält.



Zuvor geht es diesen Sonntag bereits um einen Jackpot mit 1,5 Mio., denn letzten Mittwoch gab es keinen Spieler mit sechs Richtigen. Die ca. 0,6 Mio. Euro von da wandern in den Topf.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Sonderziehung #Bonus #Lotto #Österreich #Freitag







