Gewinne 04.12.2020

Unmögliche Lottozahlen?

In Südafrika wurden die Zahlen 5, 6, 7, 8, 9 und Zusatzzahl 10 gezogen. Trotzdem gab es 20 Gewinner.

Weil solche 'lustige' Zahlenkombinationen durchaus oft gespielt werden, waren die zahlreichen Gewinner mit diesen extremen Zahlen im Lotto gar nicht verwunderlich. Am Dienstag wurden 20 zu großen Gewinnern aber dementsprechend gering waren die Gewinnsummen auch.



Generell gilt: Zahlen, die im Datum vorkommen oder am Lottoschein lustige Muster machen, werden häufiger gesetzt und bringen geringere Gewinne. Unsere Datenbank zeigt das auch bisher deutlich, insbesondere der Tipp 1, 2, 3, 4, 5, 6 würde wohl jeden Rahmen sprengen. Sie werden aber in etwa genauso oft gezogen wie andere Zahlen, daher ist auch die Ziehung einer Reihe wie in Südafrika mathematisch eigentlich keine Besonderheit, da sind nämlich alle Zahlen vom Zufall her gleich wertvoll.

