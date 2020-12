Jackpot 21.12.2020

Lottoglück zu Weihnachten? 5fach-Jackpot!

Am Sonntag gab es wieder keine sechs Richtigen auf den Lottoscheinen in Österreich. Am Mittwoch direkt vor Weihnachten geht es daher um einen Jackpot von 7 Mio. Euro!

Das könnte ein tolles Weihnachtsgeschenk werden, wenn der Fünffach-Jackpot am Mittwoch geknackt wird. Immerhin warten 7 Mio. Euro auf die sechs Richtigen im Lotto 6 aus 45 in Österreich. Wir wünschen viel Erfolg!

