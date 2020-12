Gewinne 29.12.2020

9,2 Mio. Euro war der Rekord 2020

Dieser Jackpot-Rekord wird in den letzten Tagen des Jahres nicht mehr gebrochen. Der Solo-Secher am Sonntag brachte über 9 Mio. nach Oberösterreich.

9,2 Mio. Euro lagen im Sechsfach-Jackpot bei Lotto 6 aus 45, ein Rekord in diesem Jahr ging damit an den einzigen richtigen Tipp, der per Quicktipp in Oberösterreich abgegeben wurde.



Eigentlich rechnete man mit einem Jackpot von rund 8 Mio. Euro, doch die Weihnachtstage brachten drei mal mehr Spieler als eingeplant in die Runde. Vermutlich lag so mancher Lottoschein unter dem Christbaum. Damit wurde der Sieger mit deutlich mehr Geld belohnt als man noch Tage vorher einschätzen konnte.



Insgesamt waren 7,6 Mio. Tipps abgegeben worden, was alleine statistisch schon das Knacken des Jackpots nahelegt. Dass nur ein einzelner Spieler - noch dazu per Quicktipp-Zufall - die richtigen Ziffern hatte, liegt vermutlich an der wieder einmal untypischen Zahlenfolge.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Lotto #Gewinn #Rekord #2020 #Jackpot







Auch interessant!

Sechsfach-Jackpot!

Vor Weihnachten hat niemand den Topf gewonnen und so erhöht sich der Jackpot am Sonntag auf 8 Mio.Euro!...



Lottoglück zu Weihnachten? 5fach-Jackpot!

Am Sonntag gab es wieder keine sechs Richtigen auf den Lottoscheinen in Österreich. Am Mittwoch direkt vo...



Einmal mehr kein Sechser: 4fach-Jackpot

Beim Lotto 6 aus 45 geht es am Sonntag daher um 5,3 Mio. Euro, die man mit sechs Richtigen abstauben kann...