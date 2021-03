Jackpot 28.03.2021

Doppeljackpot

Noch vor dem Lockdown in Österreich bietet Lotto 6 aus 45 einen Doppeljackpot am Mittwoch. Es gab heute keinen Spieler, der die richtigen sechs Zahlen gefunden hatte.

1,6 Mio. Euro bleiben im höchsten Rang liegen und wandern in den Jackpot, der am Mittwoch ausgespielt wird. Dort werden also dann etwa 2,5 Mio. Euro für jene Spieler reserviert, die alle sechs Zahlen erraten.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Jackpot #Lotto #Österreich







Auch interessant!

Lotto: 4fach-Jackpot in Österreich

Beim Lotto 6 aus 45 gab es erneut keinen richtigen Sechser, nach der Bonus-Ziehung ist auch am Sonntag ke...



Freitagsziehung im Lotto: Doppeljackpot

Als Bonus-Ziehung mit 300.000 Euro-Extra-Verlosung und jetzt auch Doppeljackpot für die richtigen 6 aus 4...