Jackpot 06.05.2021

Doppeljackpot und doppelter Jackpot am Sonntag

Wieder gibt es eine interessante Konstellation im Lotto 6 aus 45. Und zwar die eines Doppeljackpots im 6er-Rang, aber auch ein Jackpot im zweiten Gewinnrang wartet auf neue Gewinner.

1,6 Mio. wandern also in den Topf für den richtigen Sechser, beim Fünfer mit Zusatzzahl sind es immerhin über 112000 Euro, die im Topf bleiben und zum Spielergebnis am Sonntag dazu kommen. Wir wünschen viel Erfolg.

