Jackpot 05.09.2021

Dreifach-Jackpot und 5er-ZZ

Nicht nur, dass der Doppeljackpot erneut nicht geknackt wurde, am Mittwoch wird auch im zweiten Rang ein Jackpot ausgespielt.

2,4 Mio. Euro sind daher im 6er-Topf zusätzlich und über 130.000 Euro werden im Rang des Fünfers mit Zusatzzahl zusätzlich in die Runde geworfen. Es geht also um viel Geld am Mittwoch, wenn bei der Lottoziehung in den beiden ersten Rängen ein Jackpot wartet.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Jackpot #Lotto #Österreich







Auch interessant!

Doppeljackpot und doppelter Jackpot am Sonntag

Wieder gibt es eine interessante Konstellation im Lotto 6 aus 45. Und zwar die eines Doppeljackpots im 6e...



2,7 Mio. verbleiben im Dreifach-Jackpot

Beim Lotto 6 aus 45 gab es erneut keinen Spieler, der die sechs Zahlen erraten hätte. Damit geht die näch...



Lotto 6 aus 45

Das Lotto-Spiel der österreichischen Lotterien erfreut sich extremer Beliebtheit nicht nur in Österreich....