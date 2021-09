Jackpot 13.09.2021

Wieder zwei Jackpots gleichzeitig!

Nachdem die Lotto 6 aus 45-Bonusziehung den Solo-Sechser mit Vierfachjackpot gebracht hat, wurde am Sonntag wieder alles auf 0 gestellt. Und es geht gleich wieder mit einem Jackpot in zwei Rängen weiter.

Sowohl der 6er wurde nicht geknackt, auch der Rang '5er mit Zusatzzahl' dahinter fand keinen Spieler mit richtigen Tipps - es gibt also in den ersten beiden Rängen einen Jackpot gleichzeitig und demnach hohe Gewinnchancen am Mittwoch.

