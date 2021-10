Jackpot 14.10.2021

Fünffach-Jackpot am Sonntag

Zwar wurden die 5er mit Zusatzzahl mit schöner Gewinnsumme getroffen, im Lotto 6 aus 45 gab es aber keinen Sechser - und das zum fünften Mal.

Mit dem fümffachen Lottojackpot im höchsten Rang haben sich daher 4,2 Mio. Euro im Topf angesammelt, die am Sonntag zusätzlich zur Ausspielung gelangen. Es geht um einen schönen Millionenbetrag für den Gewinner des Jackpots!

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Jackpot #Lotto #Österreich







Auch interessant!

4fach Jackpot und mehr nach dem Wochenende

Der Bonus-Freitag hat keinen Sechser gebracht, der Sonntag auch nicht. Und selbst der Fünfer mit Zusatzza...



Wieder Fünffach-Jackpot am Sonntag

Nach dem 4fach-Jackpot mit Bonus-Ziehung und Extra-Verlosung folgt der Fünffach-Jackpot. Niemand hatte di...



5fach-Jackpot am Sonntag

Und auch heute keine sechs Richtigen beim Lotto 6 aus 45. Und damit wandern 5 Mio. Euro in den Topf....