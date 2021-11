Jackpot 21.11.2021

5fach-Jackpot am Mittwoch

Lotto 6 aus 45 bekommt es wieder mit einem großen Jackpot zu tun. Zwar wurde der 5er mit Zusatzzahl geknackt, 4,3 Mio. Euro werden aber im höchsten Rang weitergereicht.

Die kommende Runde am Mittwoch hat daher einen Fünffachjackpot für den richtigen Sechser, der immerhin mit 5,5 Mio. Euro gefüllt sein wird. Unsere Datenbank ist gefüllt, die 'persönlichen Glückszahlen' sind nur noch eine Analyse entfernt!

