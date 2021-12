Jackpot 29.12.2021

Besonderer dreifacher Jackpot

Bei Lotto 6 aus 45 hat sich zwischen Weihnachten und Neujahr eine besondere Konstellation an Jackpots ergeben. Am Sonntag geht es jedenfalls um rund 1,5 Mio. Euro alleine im ersten Rang.

Die interessante Jackpot-Variante besteht jedoch nicht nur aus einem Jackpot im ersten Rang, aus dem über 600.000 Euro weitergereicht werden, sondern auch aus einem Doppeljackpot im 5er-mit-Zusatzzahl, also zweiten Rang. Das bedeutet, dass der Doppeljackpot im einfacher zu erratenden zweiten Rang erfolgt ist, wo auch nochmal über 200.000 Euro im Topf bleiben.



Es geht also um viel Geld am Sonntag im Lotto 6 aus 45 bei insgesamt schon drei Jackpot-Runden, zwei davon eben im zweiten und damit einfacher zu knackenden Rang. Wir wünschen viel Erfolg!

