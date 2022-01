Jackpot 13.01.2022

Dreifachjackpot zur Bonus-Ziehung am Freitag

Es gibt nicht nur wieder eine zusätzliche Ziehung diesen Freitag, sondern auch noch eine ordentliche Summe für den richtigen Sechser im Lotto 6 aus 45.

Immerhin werden für den dreifachen Jackpot im ersten Rang 2,4 Mio. aus den vorherigen Runden mitgenommen und zusätzlich ausgespielt, 3,3 Mio. Euro werden für sechs Richtige im Lotto am Freitag erwartet. Und dazu kommen 300.000 Euro extra, die hier verlost werden.

