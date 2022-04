Jackpot 24.04.2022

Zweiter Siebenfachjackpot der Lotto-Geschichte

In Österreich kommt es nach neuerlichem Jackpot im ersten Rang mit 7 Mio. Euro im Topf zum zweiten 7fach-Jackpot der Geschichte von Lotto 6 aus 45. Es geht um 10 Mio. am Mittwoch!

Gesamt liegen am Mittwoch dann über 10 Mio. Euro im Jackpot des ersten Ranges, also ein potentieller riesiger Gewinn für Lotto 6 aus 45! Der richtige Sechser wurde eigentlich bereits am Sonntag erwartet, waren doch fast 8 Mio. Tipps abgegeben worden - mehr als erwartet. Deshalb kann man auch von einem hohen Betrag am Mittwoch ausgehen.



Der bisherige höchste Einzel-Gewinn aus 2018, 14,9 Mio. Euro, wurde ebenfalls bei einem Siebenfachjackpot erreicht - so viel wird diesmal nicht im Jackpot erreicht werden können. Doch ein anderer Rekord könnte wackeln, wenn der richtige Lottosechser wieder nicht gefunden wird: Dann nämlich wackeln auch die Rekordsummen, aber auf jeden Fall würde es dann den ersten Achtfachjackpot im Lotto 6 aus 45 geben.

