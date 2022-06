Jackpot 16.06.2022

Dreifachjackpot und mehr

Im Lotto 6 aus 45 gab es Mittwoch erneut keinen richtigen Sechser, ein Dreifachjackpot steht nun an.

Aber auch im zweiten Rang wurde der Fünfer mit Zusatzzahl nicht gefunden, ein weiterer Jackpot in der gleichen Runde wartet also. 2,3 Mio. Euro blieben im ersten und ca. 120.000 im zweiten Rang liegen und ergänzen die Gewinnsummen auf über 3 Millionen Euro.



Statistiken und Lottozahlen in unserer Datenbank sind aktuell, wir wünschen viel Erfolg bei der kommenden Ziehung mit Ihren Glückszahlen im Lotto 6 aus 45!

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Lotto #Jackpot #Österreich







Auch interessant!

Doppeljackpot

Zwar wurde der zweite Rang nun geknackt, im Sechser-Topf bleiben aber weiterhin 1,4 Mio. Euro liegen. Am ...



Und nocheinmal: Jackpot in zwei Rängen

Kein Sechser und kein Fünfer mit Zusatzzahl im Lotto 6 aus 45 in Österreich - und damit erneut zwei Jackp...



Lotto in Österreich: Dreifach- und Zweifachjackpot!

Während im ersten Rang wieder kein richtiger Sechser im Lotto gefunden wurde, ist auch im zweiten Rang ei...