Jackpot 22.06.2022

Fünffach-Jackpot!

Auch am Mittwoch gibt es keinen richtigen Sechser. Damit wandert der Jackpot eine Runde weiter!

Lotto 6 aus 45 hat im ersten Rang damit über 4 Mio. Euro zusätzlich für den nächsten Gewinner im Pot! 5,5 Mio. Euro werden bei der Ziehung gesamt erwartet!



Es wird also spannend am Sonntag und unsere Statistik an Glückszahlen ist prall gefüttert mit allen Informationen. Wir wünschen viel Glück beim Fünffachjackpot in Österreich!

