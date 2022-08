Jackpot 03.08.2022

Vierfach- und Doppeljackpot

Nun häufen sich die doppelten Jackpots im Lotto 6 aus 45. Nicht nur der vierfache Jackpot im ersten Rang für den richtigen Sechser, sondern auch ein doppelter Jackpot im zweiten Rang warten.

Und damit bleiben zusätzlich zu den neuen Spieleinsätzen 3,2 Mio. Euro im ersten Rang im Spiel und erhöhen die Gewinnsumme für den richtigen Sechser in der nächsten Ziehung. Und mit dem Doppeljackpot im zweiten Rang bekommen auch die Gewinner des Fünfers mit Zusatzzahl einen Bonus dazu: Im Jackpot bleiben mehr als eine Viertelmillion liegen.



Am Sonntag geht es jedenfalls um 4,4 Mio. Euro im Vierfachjackpot, das wird spannend. Und sollte auch diesmal der Jackpot nicht geleert werden, sind die Gewinnsummen danach noch einmal höher - wer weiß!

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Jackpot #Lotto #Österreich







