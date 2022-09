Jackpot 19.09.2022

Zwei Dreifachjackpots

Mittwoch gibt es wieder eine jener besonderen Ziehungen im Lotto 6 aus 45, bei der es in zwei Rängen Jackpots hagelt. Diesmal sind es gleich zwei mal Dreifachjackpots!

Der richtige Sechser wurde erneut nicht gefunden und es verbleiben 1,9 Mio. Euro im Topf. Und dank Bonusziehung am vergangenen Freitag sind wir auch beim Fünfer mit Zusatzzahl bereits in der dritten Runde ohne Gewinner, hier liegen schon mehr als eine viertel Million im Topf, der weitergereicht wird. Am Mittwoch gibt es also ordentlich zu gewinnen in Österreich.



Für den richtigen Sechser im Lotto werden jedenfalls 2,7 Mio. Euro erwartet. Unsere Datenbank ist gefüllt und erlaubt Zahlenanalysen für Ihre perfekten Gewinnzahlen.

#Lotto #Jackpot #Österreich







