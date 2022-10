Jackpot 12.10.2022

Fünffachjackpot bei Bonus-Ziehung

Am Freitag ist wieder eine zusätzliche Bonus-Ziehung im Lotto 6 aus 45 in Österreich. Besonders dabei ist, dass auch ein Fünffachjackpot ansteht.

Der Topf ist prall gefüllt, denn wieder ist kein richtiger Sechser gezogen worden. Es wandern 4,4 Mio. Euro in den Topf am Freitag, wo dann etwa 5,3 Mio. Euro erwartet werden - und zusätzlich werden noch 300.000 Euro extra unter den Spielern verlost.



Unsere Datenbank ist aktuell und erlaubt eine Zahlenstatistik für das Lotto 6 aus 45. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre persönlichen Glückszahlen für die Bonus-Ziehung zu finden!

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Lotto #Bonus #Jackpot #Österreich







