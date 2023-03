Jackpot 08.03.2023

Vierfachjackpot zur Bonusziehung am Freitag!

Auch die 3,5 Mio. für den Sechser am Mittwoch wurden nicht abgeholt, der Vierfachjackpot zur Bonusziehung am Freitag wird 4,4 Mio. Euro schwer sein.

Es gibt also wieder eine Bonusziehung beim Lotto 6 aus 45 in Österreich, also eine der monatlich zusätzlich eingeschobenen Ziehungen am Freitag. Und diesmal wartet ein hoher Jackpot bei gleichzeitig vermutlich weniger Spielern durch die verkürzte Zeit zum Tippen, für einen Gewinner daher größere Chancen auf einen Solo-Gewinn.



Oder aber wir nehmen den Jackpot auch am Freitag mit für die Sonntagsziehung, wo dann ein Fünffachjackpot mit einem noch besseren Gewinnverhältnis entstehen würde.

