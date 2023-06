Lotto 28.06.2023

Zwei Jackpots und jede Menge Änderungen

Lotto 6 aus 45 startet nach dem großen geknackten Solo-Jackpot gleich wieder mit zwei Jackpots - die ersten beiden Ränge hatten Mittwoch keine Treffer.

Doch nicht nur das führt in die kommende Runde, auch danach wird es interessant, genauer hinzusehen. Mit 9.7.2023 führen die Lotterien in Österreich nämlich Änderungen durch!



Ein Lottotipp kostet bei Lotto 6 aus 45 dann nämlich 1,30 statt 1,20 Euro. Nach neun Jahren möchte man Lotto attraktiver machen, denn mit den Preisen steigen analog auch die Gewinnsummen. Hat man noch Gratistipps, werden diese weiterhin gültig sein, Abos und länger laufende Tipps werden mit den neuen Preisen abgerechnet.



Beim Joker steigt der Preis auf 1,70 Euro, die Quoten werden ebenfalls angehoben. In diesem Bereich ist die Kostenanpassung also noch größer.



Auch der Annahmeschluss am Sonntag ändert sich 2023. Lotto 6 aus 45 kann dann statt bis 18 Uhr noch bis 19 Uhr gespielt werden. Bei Euromillionen ist das Teilnehmen später sogar bis zu 20:30 möglich - und bei den Chancen hier ändern sich ebenfalls einige Dinge.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Lotto #Euromillionen #Änderungen #2023 #Kosten #Lottotipp #Jackpot







Auch interessant!

Solosechser brachte 5,8 Mio. Euro

Mehr als erwartet kam am Sonntag im Lotto 6 aus 45 zusammen und über all das Geld kann sich ein einzelner...



LottoPlus zu Lotto 6 aus 45

Eine neue Lottoziehung bringt neuen Schwung in der Lotto in Österreich. Was es mit der zweiten Gewinnchan...



Lotto 6 aus 45

Das Lotto-Spiel der österreichischen Lotterien erfreut sich extremer Beliebtheit nicht nur in Österreich....